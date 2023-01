Venga La Alegría: Conductores presentaron su renuncia para no ser despedidos

El programa matutino de TV Azteca, Venga La Alegría no ha dejado de ser tendencia en los útlimos días tras saberse los grandes cambios que la televisora del Ajusco está implementando con la llegada de la nueva productora.

Y es que desde finales del año pasado, se tuvieron muchos rumores que indicaban que el programa saldría del aire y varios de sus conductores se quedarían sin trabajo.

Esto quedó comprobado con el despido de Roger Gonzalez, información que te trajimos en La Verdad Noticias, mismo que causó incertidumbre en los conductores del proyecto, por lo que algunos de ellos quisieron presentar su renuncia.

Conductores de Venga La Alegría quisieron renunciar

De la emisión de Fin de semana fueron despedidos Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, además de Gaby Ramírez, Rafael Serdán y Cynthia González, por lo que sus compañeros quisieron renunciar para sumarse a otros proyectos, pero no lo consiguieron.

Según el periodista Gabo Cuevas, Alana Lliteras Mati Álvarez y Aristeo Cázares, pensaron que iban a ser los próximos despedidos, por lo que presentaron sus renuncias a los ejecutivos de Azteca, e incluso ya tenían proyecto en otras televisoras.

"Yo me enteré que Alana pidió su renuncia y no se la aceptaron, ella al parecer iba a estar en 'Top Chef' este programa de cocina que hace Telemundo. Ella al parecer ya tenía propuestas, cuando viene a poner su renuncia le dicen 'chiquita, pues no te la doy porque no has terminado tu contrato'",

Por su parte, Aristeo Cázares, estaba haciendo lo mismo, pues, planeaba irse a La Casa de Los Famosos 3, aunque Flor Rubio aseguró que la permanencia de Mati Álvarez y Aristeo es debido a que ambos son los favoritos del público por su participación en Exatlón.

¿Quiénes son los Nuevos Conductores de Venga La Alegría?

Fue en la emisión del pasado 7 y 8 de enero en donde se presentaron a los nuevos conductores que estarán a cargo de la emisión matutina del fin de semana, ahí pudimos conocer a Kike Mayagoitia, quien dejó Multimedios para pasar a Azteca .

Además de que también se le unieron Esmeralda Ugalde, exconductora de Corazón Grupero, Marcela López, otro talento crecido durante años en Azteeca, el veterano Rafa Balderrama y Carlos Chicken Muñoz, quienes se unieron a Alana Lliteras, Mati Álvarez y Aristeo Cázares.

