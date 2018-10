Venden droga con la cara de Bad Bunny (FOTO)

Bad Bunny es uno de los artistas latinos más famosos del momento, y desde el inicio de su carrera ha estado en boca de todos, ya sea por el contenido de sus canciones o el rápido ascenso de su carrera, pues aunque no lleva ni una década ha colaborado con algunos de los artistas más famosos del mundo de la música, siendo su colaboración más reciente con el rapero estadounidense Drake, en el tema “Mía”

Ahora el famoso cantante vuelve a estar envuelto en el escándalo al estar relacionado con el narcotráfico.

Un operativo anti-drogas de la policía de Puerto Rico reveló la existencia de una célula criminal que traficaba con paquetes de cocaína la foto de Bad Bunny. La mayoría de los arrestos se realizaron en la zona de Ma Mayagüez, donde también se encontraron paquetes de cocaína con el rostro del famoso narcotraficante Pablo Escobar.

No es la primera vez que algo así sucede, pues ha pasado en tantas ocasiones que incluso la situación ha sido parodiada, siendo la última vez en la serie para adultos de Netflix “Bojack Horseman” donde empiezan a vender droga con la cara y el nombre del personaje, y cuando una joven muere por sobredosis a causa de esta droga, Bojack se ve involucrado en el crimen. Aunque es seguro que Bad Bunny no tiene ninguna conexión alguna con la venta de esta droga, puede que se haya utilizado su rostro por la enorme fama y popularidad de la que goza.

Aunque algunos no lo piensan de esta manera pues celebridades como Olga Tañón por las letras de sus canciones, llenas de referencias a las drogas y al sexo, pero a Bad Bunny parece no importarle pues ante tales críticas ha dicho en una entrevista que tuvo con iHeart radio que:

“El problema de la crítica es que a veces lo dicen sin razón. Tú dices eso, o lo piensas, aunque no te atrevas expresarlo, lo que yo digo no es nada fuera del mundo, yo no digo nada ilegal.”