¡Vencieron la OBESIDAD! Famosos lucen RADIANTES después de verse gorditos

Famosos se han visto en problemas por sufrir de la terrible obesidad, pero se han esforzados por luchar contra ella y han logrado vencerla a través de muchos esfuerzos que han llegado sorprender a sus fanáticos, por eso aquí te lo presentamos.

Una de ellas es la famosa Jenna Jameson se sentía traicionada por su cuerpo, el mismo que la hizo famosa en los años 90 como la “reina del porno”. De pronto se vio ante el espejo con más de 30 kilos de sobrepeso sin entender qué había ocurrido.

Jenna Jameson

La famosa Jenna Jameson se sentía traicionada por su cuerpo

Pero un día Jenna aceptó que necesitaba un cambio de rumbo y comenzó a seguir la dieta cetogénica, en algunos meses fue evidente que aquella famosa silueta llena de curvas estaba de regreso, pues Jameson logró bajar 36 kilos con base en un estricto régimen alimenticio, aunque increíblemente no gracias al ejercicio.

Como Jenna, varios personajes del entretenimiento y la música han atraído las miradas por su drástico descenso de peso por cuestiones de salud, Drew Carey es otra de las figuras que resalta con un problema similar.

Drew Carey

El presentador del legendario programa The Price Is Right

Resulta que para el presentador del legendario programa The Price Is Right (El precio justo), la llegada de un nuevo año trajo la determinación no de dejar de fumar o beber, sino de bajar de peso. Su epifanía llegó cuando quería jugar con el hijo de nueve años de una antigua prometida, pero su sobrepeso le hacía la tarea muy complicada. Y ahora, más feliz que nunca, el presentador puede presumir haber bajado 45 kilos.

Adele

La cantante Adele es otra de las celebridades que ha impactado con su atractivo cambio físico, no está claro si su decisión de perder algunos kilos se debió a un asunto estético o de salud, lo cierto es que no pasaron desapercibidas sus imágenes más recientes en las que es evidente que Adele no es la misma mujer que saltó a la fama hace algunos años.

Adele es otra de las celebridades que ha impactado con su atractivo cambio físico

Se ha resaltado que Adele sigue la dieta Sirtfood, que promueve el consumo de alimentos vegetales, conocidos como activadores de sirtuina, que suprimen el apetito y activan el gen flaco del cuerpo. Se les permite comer chocolate negro y beber vino tinto.

Lo único que hasta ahora ha comentado la estrella sobre su nueva apariencia es “solía llorar, pero ahora sudo” y lo hizo a través de una publicación en Instagram.

Sam Smith

El cantante británico bajó 22 kilos gracias a una dieta

El cantante británico bajó 22 kilos gracias a una dieta que le permitió cambiar su relación con la comida y una rutina de ejercicios, pero ahora, con una apariencia mucho más delgada y el abdomen marcado, no es raro que Sam publique alguna fotografía en Instagram portando únicamente traje de baño, pero el camino ha sido complicado.

Gabourey Sidibe

Se sabe que esta actriz probó todas las dietas de moda y terminó sufriendo de bulimia, lo que junto con sus problemas de ansiedad, llevó a la protagonista de Precious a pasar una oscura temporada, hasta que una cirugía le cambió la vida.

esta actriz probó todas las dietas de moda y terminó sufriendo de bulimia

TE PUEDE INTERESAR: Adamari López tras sufrir OBESIDAD luce cuerpazo en atractivo minivestido

Después de años soportando las burlas a su alrededor y luchando por bajar de peso, Sidibe llegó a un punto de no retorno cuando le diagnosticaron diabetes tipo 2 y decidió someterse a una cirugía bariátrica.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.