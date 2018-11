Ven desnuda a Yanet García por un descuido al tomarse una foto en su ventana (FOTO)

Es de conocimiento público que la hermosa conductora mexicana, Yanet García, cuenta con una de las figuras más envidiables de la pantalla chica, pues desde sus inicios en la televisión, está ha dejado boquiabiertos a los miles de televidentes que están pendientes de su actuación dentro del programa “HOY”, y no se diga de las redes sociales.

Yanet García desea buenas noches a sus seguidores con candente foto

La hermosa modelo, Yanet García, nuevamente ha hecho de las suyas al sorprender a todos sus seguidores en las redes sociales, pues recientemente ha compartido una impresionante foto en su cuenta de Instagram en la que se puede apreciar a la también actriz, posando frente a una de las ventanas de lo que podría ser su apartamento.

En la foto aparece Yanet, posando seductoramente frente a un ventanal, luciendo un sexy conjunto de lencería color negro - que seguramente hace las veces de su pijama – y con el cual deja muy poco a la imaginación, pues su escultural figura se aprecia perfectamente; desde su torso, hasta sus bien trabajadas piernas. Afortunadamente para sus seguidores y como ya es su costumbre, la parte baja de su lencería, es una diminuta tanga, lo cual deja al descubierto su polémica retaguardia.

Al píe de la imagen, la bella modelo deseo buenas noches a sus seguidores…

“Buenas noches”, escribió la modelo para todos sus fans.

Sin embargo, dentro de toda este derroche de sensualidad, a la sexy modelo se le pasó un pequeño detalle, pues al tomarse la mencionada instantánea, se le olvidó bajar las persianas de la ventana en la que se encontraba, pues esta da exactamente a una zona pública, por lo que seguramente varios de los transeúntes, vecinos o en su defecto hasta trabajadores, de lo que se puede apreciar como un edificio, gozaron de esta breve pero candente sesión fotográfica de Yanet.

Como era de esperarse, la imagen cobró en cuestión de un par de horas, cientos de miles de corazones, llegando casi a los 650K me gusta, no obstante a los miles de comentarios que no se hicieron esperar, para ser exactos; 5,617 comentarios, los cuales no pararon de elogiarla con toda clase de piropo.

Sin duda alguna, Yanet García sigue siendo toda una explosión de sensualidad dentro y fuera de las redes sociales.