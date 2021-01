Vela con olor a vagina de Gwyneth Paltrow ESTALLÓ y casi incendia una casa

Gwyneth Paltrow y Goop no están pasando el mejor momento después de que una mujer del Reino Unido informó que la infame vela de la compañía, "This Smells Like My Vagina" supuestamente explotó y casi incendió su casa.

Según The Sun, esta loca historia comenzó cuando Jody Thompson de 50 años, recibió una de las legendarias velas con olor a vagina de Gwyneth Paltrow como recompensa por ganar un concurso cerca de su casa en el norte de Londres.

La vela con aroma a vagina de Gwyneth Paltrow explotó en la sala de Jody Thompson

Cuando le llevó el premio a su pareja, David Snow, lo puso en su sala. Luego, un día de la semana pasada, supuestamente encendieron la mecha, pensando que haría lo que hacen las velas.

Sin embargo, esta evidentemente tenía una mente propia, porque según Jody Thompson, la vela rápidamente se sobrecalentó y comenzó a deshacerse en pequeños pedazos.

La vela "vagina" casi incendia una casa

“La vela explotó y emitió enormes llamas, con trozos volando por todas partes. Nunca había visto nada igual. Todo estaba en llamas y hacía demasiado calor para tocarlo. Había un infierno en la habitación", explicó Thompson.

En pánico al ver la vela arrojando trozos en llamas por toda su casa, Snow finalmente pudo agarrar el artículo ofensivo y tirarlo por la puerta principal. Al final, Thompson lamentó lo aterradora y divertida que resultó ser toda la aventura.

La vela se describe como "divertida, hermosa, sexy y hermosamente inesperada".

“Podría haber quemado el lugar. Fue aterrador en ese momento, pero divertido mirar hacia atrás y recordar que la vela de la vagina de la actriz explotó en mi sala de estar".

Según la tienda Goop, la vela de Gwyneth Paltrow incluye notas aromáticas de "geranio, bergamota cítrica y absolutos de cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semilla de ambreta", y cuesta $ 75 dólares.

¿Qué dice Gwyneth Paltrow al respecto?

A partir del lunes por la tarde, la página del producto en la tienda en línea de Goop incluye esta advertencia notable (escrita en MAYÚSCULAS como se muestra a continuación):

“ADVERTENCIA: QUEMAR LA VELA A LA VISTA. MANTENER ALEJADO DE COSAS QUE SE ENCENDERAN. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS. CORTE LA MEZCLA A 1/8 ”ANTES DE CADA ENCENDIDO. COLOQUE SOBRE UNA SUPERFICIE ESTABLE RESISTENTE AL CALOR. MANTENGA LA PISCINA DE CERA LIBRE DE ESCOMBROS. NO QUEME POR MÁS DE DOS HORAS A LA VEZ. DEJE QUE EL VIDRIO SE ENFRÍE COMPLETAMENTE ANTES DE SU MANIPULACIÓN”.

Hasta el momento de escribir esta nota, La Verdad Noticias no tiene reportes de que Gwyneth Paltrow o Goop hayan comentado públicamente sobre el aparente percance de la vela.

Te puede interesar: Gwyneth Paltrow PARANOICA por el coronavirus

¿Estás sorprendido de que la vela olor a vagina de Gwyneth Paltrow supuestamente se incendió y casi derriba la casa? Dinos en los comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.