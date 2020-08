Ve a Billie Eilish, John Legend y todas las presentaciones en el DNC

La tercera noche de la Convención Nacional Demócrata (DNC) vio las actuaciones de Billie Eilish, Jennifer Hudson, John Legend y Prince Royce, junto con Kerry Washington.

El evento repleto de estrellas también contó con discursos del último presidente demócrata, Barack Obama, la última candidata presidencial demócrata y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, y la actual candidata demócrata, la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris.

La ex representante Gabby Giffords, la representante Nancy Pelosi y la senadora Elizabeth Warren estuvieron entre los otros oradores.

La ganadora del Grammy y sensación del pop, Billie Eilish, comenzó a ser tendencia cuando pronunció un conmovedor discurso anti-Trump en apoyo de Biden.

Billie Eilish apoyo a Biden e interpretó su canción "My Future".

"No necesitas que te diga que las cosas son un desastre", comenzó Eilish. "Donald Trump está destruyendo nuestro país y todo lo que nos importa. Necesitamos líderes que resuelvan problemas como el cambio climático y el COVID, no los nieguen; líderes que luchen contra el racismo y la desigualdad sistémicos".

"Comienza votando en contra de Donald Trump y por Joe Biden", continuó lal cantante de "Bad Guy". "El silencio no es una opción y no podemos quedarnos al margen. Todos tenemos que votar como si nuestras vidas y el mundo dependieran de él, porque lo hacen. La única forma de estar seguros del futuro es hacerlo nosotros mismos. Por favor regístrate. Por favor vota." Luego, la joven de 18 años interpretó su canción, "My Future".

Aquí están todas las actuaciones de DNC 2020:

Billie Eilish en la DNC

Billie Eilish ofreció una emotiva interpretación de "My Future" junto con su hermano y colaborador musical Finneas.

Jennifer Hudson en la DNC

Jennifer Hudson cerró la tercera noche del DNC 2020 con una versión conmovedora de "A Change Is Gonna Come" de Sam Cooke.

La ganadora del Oscar puso la letra: "Ha pasado mucho, mucho tiempo, pero sé que vendrá un cambio, oh, sí, lo hará".

Hudson apareció anteriormente en el DNC en 2008 para cantar el himno nacional.

Príncipe Royce en la DNC

El cantante de "Deja Vu", Prince Royce, interpretó una versión bilingüe del himno de Ben E. King "Stand By Me".

"Mi gente, unámonos y no olvidemos votar este noviembre", dijo al final de su actuación. "Juntos podemos hacer un cambio".

Billy Porter y Steven Sills en la DNC

Billy Porter cerró la primera noche del DNC 2020 con un poderoso himno de protesta, una entusiasta interpretación de "For What It's Worth" de Buffalo Springfield.

A la estrella se le unió el escritor de la canción Stephen Stills en la guitarra y la pareja actuó contra imágenes en pantalla verde de manifestantes de Black Lives Matter.

Maggie Rogers en la DNC

En la noche uno, Maggie Rogers apareció para realizar una interpretación acústica especial de su canción "Back in My Body".

La actuación del cantautor se filmó en la costa rocosa de Maine mientras se reproducían imágenes y clips de trabajadores esenciales y profesionales médicos en la era del coronavirus.

Leon Bridges en la DNC

Leon Bridges dio una conmovedora interpretación de su nueva canción "Sweeter" junto a Terrace Martin.

John Legend en la DNC

John Legend cerró la segunda noche del DNC con una interpretación de su canción, "Never Break".

En Twitter, Legend publicó sobre su actuación, escribiendo: "Gracias a la @DemConvention por pedirme que cierre una noche poderosa con mi nueva canción #NeverBreak. La canción trata sobre el amor, la esperanza y la resiliencia, y creo que a todos nos vendría bien algo de eso ahora mismo".