Variante Omicron podría retrasar el estreno de Spider-Man: No way home

Estamos a menos de un mes de la tan esperada llegada de Spider-Man: No Way Home, donde México disfrutará de la función antes que Estados Unidos, aunque esto no podría llegar debido a la pandemia.

Debido a que en días reciente se reveló la existencia de la nueva cepa denominada como Omicron, las películas podrían ser nuevamente pospuestas en cines para evitar más contagios de esta nueva variante, la cual dicen es más agresiva.

Como te informamos en La Verdad Noticias, No Way home volvió a cambiar su fecha de estreno al 15 de diciembre, pero debido a que por la pandemia los cierres de negocios podrían regresar.

Variante Omicron amenaza estreno de Spider-Man

La variante Omicron podría afectar a No Way Home

Recientemente la Organización mundial de la salud registró oficialmente la nueva variante del COVID-19 como Omicron, misma que ya ha ocasionado que varias naciones decidan cerrar sus fronteras a países de alto riesgo, pues se quiere evitar a toda costa una nueva pandemia.

Cabe mencionar que Spider-Man: No way home es la más amenazada, pues debido a la teoría de que Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían aparecer, se especula que los cines estarán saturados por fans que quieren ver la cinta el día del estreno, lo que representaría un enorme riesgo para l salud debido a la congregación en masa.

Marvel podría retrasar el estreno

¿Crees que el estreno de Spider-Man se vea afectado?

Las opciones que podría tener Marvel sería posponer el estreno de la cinta, o bien, estrenarla en Disney+ como hizo con otras producciones, aunque debido a la espera y las especulaciones que tiene la película en el éxito, no sería muy buena idea.

Por otro lado, cualquier decisión de Marvel podría ser difundida a través de la cuenta oficial de Tik Tok del Daily Bugle misma que fue creada recientemente para promocionar la película.

