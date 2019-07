Vanessa Ponce ganadora de Miss Mundo causa polémica en Londres

Tras ser coronada como Miss Mundo 2018, la mexicana Vanessa Ponce de León constantemente es invitada a diversos programas de televisión al rededor del mundo con el fin de dar a conocer sus proyectos.

En esta ocasión, Vanessa visitó Londres para ser entrevistada por el periodista Piers Morgan en el programa ‘Good Morning Britain’, donde se destacó por su alegre personalidad y sobre todo por su belleza, hecho que el conductor no pudo dejar pasar.

Sin embargo, nadie se imaginó que una respuesta de Vanessa Ponce causaría tal controversia que ni el conductor pudo omitir al punto de pararla en seco para dejarle las cosas en claro.

Resulta que durante la entrevista, el periodista Piers Morgan presentó a Vanessa Ponce como modelo, a lo que ella abruptamente lo interrumpió para contradecirlo sosteniendo que ella no es una modelo y que su principal objetivo en la vida es ser voluntaria y trabajar con organizaciones altruistas.

Esta respuesta deja todos impactados; algunos televidentes inclusive tacharon su actitud como prepotente, aunque esta no era la intención de la joven.

El conductor de la emisión también resultó sorprendido por el señalamiento de Vanessa Ponce, a lo que no vaciló en responderle:

“¿Cuándo se volvió un crimen ser hermosa?”.

Asimismo, Piers Morgan le recalcó a la joven que no tendría ella porque asustarse de aceptar que ser espectacularmente hermosa, pues la belleza no se trata de un crimen, misma razón por la que no tendría porque defenderse a sí misma justificando este hecho al decir que esta cambiando al mundo, pues son dos cosas que puede tener y no tendrían por que estar peleadas.

Por esta razón, Vanessa Ponce (Miss Mundo) contestó que su trabajo no solo es ser bonita sino llevar un mensaje positivo al mundo.

“Para ser honesta yo gané porque soy la más apasionada con mi proyecto”, destacó.

Cabe destacar que en más de una ocasión Vanessa Ponce ha dejado en claro que es más que una cara bonita, pues cuenta con diversos proyectos altruistas que busca impulsar por todo el mundo como ‘Belleza con Propósito’ y su trabajo para ayudar a personas en situación de pobreza.

