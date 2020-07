Vanessa Morgan de Riverdale está embarazada de su primer hijo ¡Felicidades!

Vanessa Morgan va a ser mamá, la estrella de Riverdale sorprendió a los fanáticos en Instagram al anunciar que está embarazada y que espera su primer hijo, meses después de casarse con el jugador de la MLB, Michael Kopech.

"Estaba debatiendo mantener oculta esta parte de mi vida, pero sabía que la gente vería imágenes eventualmente con mi barriga y quería que me escucharan. Quiero mantener este capítulo de mi vida en privado, pero quería ser la primera en compartir la noticia ", compartió Vanessa Morgan en las redes sociales.

"Estoy muy contenta de darle la bienvenida a mi bebé en el mundo este enero. Es casi como si todo lo que creía que importara en esta vida haya cambiado por completo... Estamos aquí para un propósito tan grande y la vida es tan preciosa".

Vanessa Morgan continuó: "No puedo creer cuánto crecimiento y fuerza ya me has dado como tu madre. Es como si Dios supiera que te necesitaba, mi ángel. El universo funciona de maneras misteriosas, pero siempre mide todo el tiempo de la manera en que se supone ser. Lil, una, fuiste hecha con tanto amor y ya exuda una luz tan fuerte que me calienta el vientre. Gracias a Dios por esta bendición".

Vanessa Morgan y Michael Kopech comparten la confirmación el embarazo

En su anuncio, la actriz de Riverdale compartió momentos importantes en su embarazo, incluido el día en que descubrió que estaba esperando. Los fanáticos también recibieron una vista previa de su fiesta de revelación de género.

"Estoy tan feliz y no puedo esperar para dedicarme todos los días a ser la mejor mami que puedo ser", compartió Vanessa Morgan en línea. "'Te amaré por siempre, me agradarás por siempre mientras viva mi bebé, serás', si sabes que conoces #preggers".

Vanessa Morgan se casa con Michael Kopech

Vanessa Morgan y Michael Kopech intercambiaron votos frente a sus familiares y amigos más cercanos durante una ceremonia íntima en la histórica Walton House en Homestead, Florida.

"Los dos supimos el primer día que nos conocimos que 'esto es todo' y estoy tan emocionado de que hoy oficialmente comience nuestro para siempre", dijo Morgan a E! Noticias sobre su gran día. "Hoy prometí amar a mi mejor amigo durante toda la vida y fue un día que pasé con quienes amamos en una habitación llena de amor sin fin. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida con él".

Los fanáticos conocen a Vanessa Morgan por su papel de Toni en la exitosa serie Riverdale. También apareció en Finding Carter y The Shannara Chronicles.

En cuanto a Michael Kopech, es un lanzador de los Medias Blancas de Chicago que se retiró de la temporada 2020 a principios de este mes.

"Michael Kopech nos ha informado sobre su decisión de no participar en la temporada 2020", dijo el gerente general Rick Hahn a través de ESPN. "Reconocemos que alcanzar esta decisión es increíblemente difícil para cualquier atleta competitivo, y nuestra organización es comprensiva y solidaria".