Vanessa López, ex de Eleazar Gómez dice que merece una segunda oportunidad

Ex de Eleazar Gómez afirma que merece una segunda oportunidad

Vanessa López, ex novia de Eleazar Gómez, quién denunció al actor en 2017 por violencia, ahora pide una segunda oportunidad laboral para el famoso, aunque pone en duda su cambio de actitud.

Tras haber mantenido un romance con el actor por 10 meses, la ex reina de belleza denunció que su relación terminó a causa de agresiones, mismas que denunció ante los medios, sin embargo el actor negó.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que después de la detención del actor, ex novias de Eleazar Gómez se unieron a la demanda de Stephanie Valenzuela, sin embargo después de un acuerdo fue puesto en libertad.

¿Qué dijo la ex de Eleazar Gómez?

Vanessa López habla de la situación de Eleazar Gómez

La modelo y ex reina de belleza Vanessa López asegura que no le guarda rencor a Eleazar Gómez y afirma que tiene los mejores deseos para su ex.

Al mencionarle que el cantante sufrió la cancelación de un evento, por la denuncia de violencia doméstica interpuesta por Tefi Valenzuela, afirmó:

“La verdad no lo vi, pero pues bueno, ojalá pueda seguir con su carrera, yo no le deseo mal a nadie, ni a él ni a nadie, entonces que le vaya muy bien y que no le afecte para tanto”.

Aunque afirmó que ya perdonó a Eleazar Gómez, dejó entrever que no cree totalmente en un cambio de actitud de parte del actor:

“Yo si creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad; sin embargo, no me consta a mi que en verdad haya recapacitado, entonces, en caso de ser así, cómo no le deseo el mal, que le vaya muy bien”, remató.

Vanessa López y Eleazar Gómez

Vanessa López asegura que nadie le creyó cuando denunció a Eleazar Gómez

La modelo confesó que sufrió violencia durante su noviazgo con el actor Eleazar Gómez, sin embargo afirma que cuando alzó la voz nadie le creyó y la acusaron de querer buscar su fama.

Aunque ahora asegura que desea emprender un proyecto para ayudar a las mujeres que estén en la situación de violencia que ella sufrió.

Vanessa López afirma que no se arrepiente de haber alzado la voz en contra de Eleazar Gómez, pero le molestó no haber causado el impacto y conciencia que ella quería.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.