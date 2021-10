Vanessa Huppenkothen rechazó conducir ‘Hoy’ de Televisa por este motivo

Vanessa Huppenkothen conquistó la televisión mexicana tras conducir importantes programa deportivos, incluso formó parte de Televisa, y es que tras su exitosa carrera en ESPN, la mexicana confesó que la empresa de San Ángel le ofreció unirse como conductora del programa ‘Hoy’, oferta que rechazó.

Durante una entrevista para el canal de Toño de Valdés, la presentadora deportiva confesó que la empresa buscaba retenerla a como dé lugar, incluso, le ofrecieron un espacio en uno de los programas con rating de Televisa.

Y es que recordemos que en 2019, la guapa conductora se sinceró con sus fanáticos a quienes confesó que estuvo a punto de perder la vida tras problemas de hipertiroidismo, enfermedad con la que Vanessa luchó por un par de años.

Vanessa Huppenkothen rechazó ser conductora de ‘Hoy’

Durante la entrevista para el canal de Toño de Valdés, la conductora fue cuestionada sobre su salida de Televisa para unirse a ESPN, a lo que la presentadora contestó: “Yo estaba pidiendo cosas para hacer que no se me estaban otorgando, sí quería estar en un noticiero porque yo sabía que tenía herramientas para hacerlo, si me preparaban de la manera adecuada”, confesó.

Asimismo, aclaró que Televisa le ofreció unirse al matutino que conducen Andrea Legarreta y Galilea Montijo, oferta que rechazó, pues afirmó, lo suyo son los deportes y el programa ‘Hoy’ está enfocado a otro tipo de audiencia.

"Entonces me dijeron: ‘Te ofrecemos estar en el programa 'Hoy' como conductora’. La verdad es que (...), los deportes son lo mío, me encantan, me apasionan, son mi todo, es mi vida el deporte; entonces, yo quería estar en deportes”, confesó.

¿Cuántos años tiene Vanessa Huppenkothen?

La mexicana se unió a ESPN.

La presentadora deportiva nació el 24 de julio de 1984 en la Ciudad de México. En 2007 fue coronada como Miss Distrito Federal, título con el cual aseguró su participación en Nuestra Belleza México.

Actualmente, Vanessa Huppenkothen de ESPN tiene 37 años de edad y cuenta con su propio noticiero en un reconocido canal de televisión estadounidense. Recordemos que tuvo gran impacto en la televisión mexicana tras formar parte del equipo de conductores seleccionados para ir a China a cubrir los Juegos Olímpicos, donde hizo varias cápsulas informativas sobre este evento.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!