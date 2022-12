Vanessa Huppenkothen, devastada por la eliminación de México en Qatar 2022

El video de la periodista deportiva se ha hecho viral en redes sociales.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias todos los pormenores del partido entre México y Arabia Saudita desde el Estadio Lusail, quienes dieron todo para ganarse un lugar en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Debido a que también se trataba de un partido decisivo para determinar la permanencia en este importante evento deportivo organizado por la FIFA, más de uno se emocionó y apostó sus esperanzas a la Selección Mexicana de Futbol para que logren pasar a la siguiente fase.

La periodista deportiva se mostró muy animada en redes sociales previo al partido de México contra Arabia Saudita.

Una de ellas fue Vanessa Huppenkothen, quien a través de sus redes sociales demostró su pasión por el fútbol al compartir una fotografía utilizando la playera oficial de la Selección junto a la frase “La esperanza muere al último ¡Vamos México!”, misma que enamoró a los usuarios de la plataforma de Instagram.

Vanessa Huppenkothen rompe en llanto y se hace viral

Tras conocerse que México quedó eliminado del Mundial de Qatar, la conductora de ESPN recurrió a su cuenta oficial de Instagram con más de 2.2 millones de seguidores para expresar su tristeza y decepción por el desempeño de la Selección Mexicana de Fútbol.

“Estoy bien triste, la neta sí me dolió un chorro. Ya sé que me veo muy ridícula y ‘cómo lloras por una selección’, pero pues sí, sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho. Amo el fútbol, amo a la Selección, amo a mi país, amo verlo jugar”, dijo Vanessa Huppenkothen.

Finalmente, ella dijo entre lágrimas que la afición mexicana es una de las más poderosas del mundo: “Somos una afición súper chingona, la neta estando aquí, de las más fregonas que hay en el mundo, estábamos felices, bailando, cantando, gritando, neta es muy chingón ser mexicano, pero no sé, hoy sí me mató la Selección”.

¿Cuántos años tiene Vanessa Huppenkothen?

Miles de caballeros suspiran por la periodista deportiva.

De acuerdo a información que circula en Internet, Vanessa Huppenkothen Labra nació el 24 de julio de 1984 en la CDMX, por lo que ahora tiene 38 años de edad. Además de su labor como periodista y conductora deportiva, ella es conocida por haber sido reina de belleza y también se ejerce como modelo.

