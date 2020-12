Vanessa Hudgens y sus sexys fotos navideñas en Instagram

Vanessa Hudgens ha sorprendido a todos sus seguidores a través de las redes sociales, después de que la famosa compartiera algunas imágenes celebrando la navidad, sin embargo, lo hizo de una manera muy polémica, y sexy, que ha causado miles de comentarios por parte de sus seguidores.

Y es que la ex novia de Zac Efron aparece con un vestido de Señora Claus, que deja ver sus piernas de ensueño, mientras se encuentra con otros tres amigos con el mismo vestido, dándole un toque sensual a sus redes.

En su cuenta de Instagram posteriormente publicó otras imágenes en donde aparece con una especie de látigo o elástico, mismo que muerde y estira para darle un toque aún más sensual a sus imágenes.

Vanessa Hudgens y su éxito en Netflix

Ya nos estamos acostumbrando a que cada año la ex chica Disney protagoniza nuestra navidad, pues la hemos visto en varias películas de Netflix celebrando estas épocas, y la más reciente “The princess Switch: Switched again” ha sido un rotundo éxito en la plataforma.

Y es que no vimos una Vanessa, ni dos, vimos tres Vanessas, lo que nos dejó ver que esta famosa tiene el talento necesario para meterse en el cuerpo de tres personajes diferentes en una misma película, y no solo eso, sino que entre ellas se intercambian, por lo que tiene que actuar como uno de sus personajes, que a su vez actúa como otro de los personajes, sin duda un gran trabajo actoral.

La actriz de High School Musical cuenta con un total de 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde nos deja ver que es la prueba fehaciente de que la belleza y el talento pueden ir de la mano.

Te recomendamos: PACK: Las fotos más ardientes de Vanessa Hudgens en bikini

¿Te gustaron las fotos navideñas de Vanessa Hudgens?, ¿Te gustó la película de esta famosa en Netflix?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¿Saber de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.