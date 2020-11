¿Vanessa Hudgens confirmó su ROMANCE con el beisbolista Cole Tucker?/Foto: Yardbarker y Allvipp

Vanessa Hudgens aparentemente confirmó su nueva relación con el jugador de béisbol de 24 años Cole Tucker en una publicación de Instagram durante el fin de semana, luego de que la pareja fuera vista tomados de la mano mientras estaban en una cita en Los Ángeles.

Publicando en Instagram durante el fin de semana, la estrella de Princess Switch compartió una foto de sí misma vestida para salir, sosteniendo una rosa rosa en su rostro junto con la leyenda, "Noche de cita".

Aunque no especificó con quién pasaría la noche, las imágenes publicadas por el Daily Mail muestran a la estrella de la mano con el jugador de béisbol profesional Cole Tucker en Los Ángeles la misma noche en que publicó la imagen.

Según los informes, las imágenes muestran a la pareja de la mano después de salir para cenar en Canyon Country Store, antes de abrazarse mientras esperaban a que les trajeran el automóvil.

Para la salida, Vanessa lució un sexy vestido lencero de satén negro con un escote pronunciado y una abertura que le llegaba hasta el muslo. El jugador de béisbol profesional se mantuvo informal con un gorro rojo con dobladillo, una sudadera con capucha azul marino, jeans ajustados y un par de tenis en color blanco.

Tucker es una estrella de béisbol profesional de 24 años que actualmente juega para los Piratas de Pittsburgh.

¿Vanessa Hudgens ya superó a Austin Butler?

En enero de este año, Hudgens se separó de su novio de casi nueve años, la estrella de Once Upon a Time in Hollywood, Austin Butler.

La especulación de que la pareja se había separado comenzó en el año nuevo, después de que comenzaran los rumores de que no habían pasado la Navidad juntos, como te revelamos en La Verdad Noticias.

Después de 9 años de noviazgo, Vanessa y Austin Butler confirmaron su ruptura en enero de 2020. Pero la actriz posiblemente quiere darle una nueva oportunidad al amor con otro chico/Foto: Harper's Bazaar

Vanessa también estuvo en una relación de mucho tiempo con su ex coprotagonista de "High School Musical", Zac Efron, desde 2005 hasta 2010. ¿Vanessa y Cole hacen una bonita pareja?

