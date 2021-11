Vanessa Hudgens confiesa que conoció a su novio en una clase en línea

Vanessa Hudgens y Cole Tucker llevan poco más de un año de romance, y se han convertido en una pareja inseparable. Ahora, la ex actriz de Disney ha confesado que gracias a una clase en línea vía Zoom fue que logró conocer al famoso beisbolista de los Pittsburgh Pirates.

Durante una entrevista en el programa “The View”, la estrella de “High School Musical” reveló por primera vez que fue gracias a su afición por la meditación que logró conocer al deportista. Ya que ambos famosos coincidieron en varias clases de meditación que se ofrecían a través de Zoom.

Al terminar una de esas clases en las que se conocieron de manera virtual, el beisbolista decidió escribirle a la actriz por privado para comenzar a conocerla más. Como te dijimos en La Verdad Noticias, Vanessa Hudgens y Cole Tucker levantaron sospechas de una relación en noviembre de 2020, cuando fueron captados muy amorosos en varias citas.

Vanessa no sabía que Cole Tucker era un famosos beisbolista

La artista no sabía que su Tucker era un famoso deportista/Foto: Page Six

Durante su entrevista, Vanessa explicó que después de que ella y Cole se conocieron en el grupo de meditación de Zoom comenzaron a charlar por privado. Aunque Hudgens, que terminó su noviazgo con Austin Butler en enero de 2020, no sabía que Tucker era una estrella del béisbol en Estados Unidos.

"La verdad es que cuando le vi en Zoom no me percaté de que se trataba de un jugador de béisbol. Cada vez que hablábamos siempre le acababa interrumpiendo. Me encantaba hacerlo", ha bromeado la actriz de 32 años sobre sus primeras conversaciones con su novio de 25 años de edad.

Vanessa Hudgens sigue con la promoción de “Intercambio de princesas 3”

La actriz actualmente se encuentra promocionando su nueva película “Intercambio de princesas 3” que está disponible en la plataforma de Netflix desde el pasado 18 de noviembre. Una comedia navideña que trae de regreso a Hudgens interpretando a Stacy, princesa de Belgravia, Margaret, reina de Montenaro y ahora a su prima, Fiona.

La nueva cinta de Vanessa Hudgens se ha vuelto una de las preferidas en el sitio de streaming, por lo que la actriz no sólo está teniendo una buena racha en su vida amorosa, sino también en la profesional.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!