Vanessa Hudgens ENCIENDE la Alfombra Roja de los MTV Movie & TV Awards

Vanessa Hudgens lució un look elegante y sexy mientras posaba en la alfombra roja antes de los MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time.

La actriz de 31 años estará a cargo del especial de 90 minutos, que rendirá homenaje a los principales momentos de las películas y la televisión desde la década de 1980 hasta la actualidad.

El especial con Vanessa Hudgens presentará emocionantes apariciones de celebridades y honrará a "GOATs" en varias categorías, incluyendo Scream Queen, Legendary Lip Lock Dance Your ASS Off, Heartbreak-Up, Comedy Giant, Zero to Hero, She-Ro y Dynamic Duo.

Sexy look de Alfombra Roja de Vanessa Hudgens

Para la ocasión, Vanessa Hudgens se puso un mini vestido negro sin tirantes de Versace. Complementó su look con joyas de oro y zapatos de tacón negros, y lució su cabello en un corte liso y liso.

El aspecto deslumbrante que emite grandes vibras al estilo de Posh Spice es uno de los varios que se espera que Vanessa Hudgens luzca durante la noche.

Vanessa Hudgens enamora en la Alfombra Roja de los MTV Movie & TV Awards

La actriz tiene mucho en su plato, pero recientemente le dijo a ET que está lista para volver al juego de las citas luego de su separación de Austin Butler. Hudgens fue vista coqueteando con el jugador de MLB Cole Tucker el mes pasado, y puedes leer al respecto en La Verdad Noticias.

"Tu chica está abierta. Siento que al final del día, se trata de tener fundamentos similares y querer las mismas cosas. Como, no soy exigente, en realidad ... Como, sé lo que quiero y soy como, si alguien entra en escena y me puede dar todas esas cosas, entonces genial, no importa si están en el ojo público o no, si algo prefiero que no lo estén, pero veremos, veremos".

¿Qué te parece el look de Vanessa Hudgens para la Alfombra Roja de los MTV Movie & TV Awards? Dinos en los comentarios.

