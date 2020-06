Vanessa Guzmán revela tener problemas de ansiedad y pide que ¡NO LA JUZGUEN!

Recordemos que Vanessa Guzmán ha estado envuelta en uno de los peores escándalos mediáticos al ser señalada como una persona aislada, grosera y soberbia; por parte de algunas actrices que han trabajado a su lado.

Ahora la actriz de 42 años vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelar que sufre de graves problemas de ansiedad, una condición que la ha llevado a ser “mal” juzgada por algunos de sus compañeros de la farándula.

Mediante una entrevista para el programa “Cuéntamelo Ya!” Vanessa Guzmán confesó sufrir de fuertes crisis de ansiedad, razón por la cual pidió que los chismes y rumores sobre su personalidad se detuvieran, puesto que ella ya no permitiría que le sigan poniendo “etiquetas”.

De esta manera la actriz mencionó que aunque ha logrado recuperarse, en ocasiones los episodios de ansiedad regresan. Asimismo reveló que ella sentía una paranoia constante, razón por la cual muchos pensaban que la fama se le había “subido”, pero que la realidad siempre fue otra.

Por otro lado Vanessa Guzmán aseguró que el contar esta verdad sobre su vida privada no la hace para justificarse; sino para hablar de un gran problema que ha logrado controlar. Confirmando que las multitudes en ocasiones logran sacar estos episodios, razón por la cual prefiere aislarse.

Asimismo la actriz reveló que esta condición de ansiedad se desarrolló a partir de una terrible experiencia que tuvo en su vida.

“Lo que me pasó no lo puedo compartir… pero sí soy de esas personas que ha tocado fondo… no es por adicciones, no es por nada de eso.”