Vanessa Guzmán irá con todo contra sus atacantes en redes, hasta los demandará

En estos últimos años la actriz mexicana Vanessa Guzmán se sometió a una gran transformación para cumplir uno de sus más grandes sueños, ser fisicoculturista; sin embargo, muchos usuarios en internet le han hecho comentarios ofensivos por su cambio, algo que ya no está dispuesta a tolerar, y podría generar demandas.

En La Verdad Noticias te revelamos que Vanessa ganó el certamen Nuestra Belleza México en 1995, mientras que para 1996 se colocó la corona de Miss Universo, pero ahora, aquellos años han pasado, y ahora se dedica a competir en el fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán está dispuesta a demandar

La actriz mexicana dijo en un comienzo que el ‘hate’ no podría con ella, pero esta visión ha cambiado, pues, decidió crear la iniciativa hashtag #NoAlAbusoDeOpinion para combatir a sus atacantes en redes, pues, aseguró que quienes hacen esas agresiones:

“...tienen un dejo de abusadores y hay que exponerlos.”

Además, indicó que, no solo las mujeres que reciben maltrato deben denuncias, también todos aquellos que reciben agresiones, eso sí, dijo que mientras estas no crucen más allá y atenten contra su seguridad o la de su familia ella no lo llevará ante la justicia, pero que, si su entorno:

“...se empieza a sentir afectado si los denunciaría.”

Vanessa se siente plena con su vida

La hoy fisiculturista mexicana aseguró que se siente muy satisfecha y feliz con su presente, incluso dijo que se siente una mujer diferente a la que fue hace 10 años atrás, y aseguró que la mejor inversión que cualquier puede hacer es:

“...un terapeuta, hay que tener una convicción grande para dar ese paso.”

