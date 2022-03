Vanessa Guzmán habla de los pleitos con actores, dice que fue ansiedad

Cynthia Klitbo y René Strickler comentaran que trabajar con Vanessa Guzmán no fue la mejor experiencia debido a los conflictos que se provocaron, ya que Venessa se encerraba por horas en su camerino y no podían tocarla por ningún motivo, la actriz habló sobre estas malas experiencias con amigos y compañeros en el medio.

Vanessa Guzmán argumentó que se encontraba pasando por una difícil situación de salud mental cuando estos conflictos sucedieron.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, le dijo Vanessa a ‘El Gordo y La Flaca’.

Vanessa Guzmán sufría ansiedad

La actriz asegura que sufría de ansiedad y no estaba diagnosticada.

Ante los señalamientos de René Strickler y Cynthia Klitbo, Vanessa dijo que aún no estaba diagnosticada con ansiedad, pero recordó que algunos ‘focos rojos’ detonaban la enfermedad y se sentía incómoda en escenas con mucha gente alrededor.

“En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, está temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración”, explicó Guzmán.

Por tal motivo, Vanessa sintió que era mejor alejarse de todos y estar sola para tratar de controlar sus sentimientos y reacciones físicas sin saber qué sucedía.

Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando”, mencionó la actriz.

Vanessa Guzmán trata la ansiedad

Tras varios episodios, ahora la actriz, ya diagnosticada, asegura sentirse más tranquila.

Actualmente, la actriz ya está diagnosticada con ansiedad y esta vez, ya tiene un tratamiento, por lo que asegura sentirse más tranquila sobre estos episodios que le trajeron tantos problemas con sus compañeros en el pasado.

Debemos recordar en que en 2020, Vanessa Guzmán se había sincerado sobre su ansiedad en 'Cuéntamelo Ya!' donde habló sobre lo que le ocasionó la enfermedad y la llevó a alejarse del ojo público por algún tiempo hasta que regresó en 'Soltero con Hijas' en Televisa y luego enfocarse en el deporte para figurar en el fisicoculturismo.

