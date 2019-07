Vanessa Claudio ¿volverá a "Este es mi estilo"?

El programa "Este es mi estilo" conducido por Vanessa Claudio desde sus inicios en TV Azteca, causó muchos comentarios que no fueron del todo buenos para la ex presentadora de "Venga la Alegría", pues para algunos televidentes no era de su agrado.

En la primera temporada del programa de moda, tuvo como jueces a Shanik Aspe, David Salomon y a la fallecida actriz Edith González, quien tras su partida dejó una gran tristeza a sus demás compañeros, debido a que fue el último proyecto en televisión que realizó la actriz.

Tras la muerte de González, el programa de la conductora de TV Azteca, tendrá a un nuevo juez, aunque no han revelado quien ocuparía el lugar de la actriz, quien en cada emisión se mostraba feliz y siempre les brindaba todo su apoyo a las concursantes.

Recordamos que durante la final del programa de moda que fue el pasado 11 de mayo, la conductora de TV Azteca agradeció todas las muestras de cariño que recibió por parte de sus fieles seguidores en Instagram y anunció que habrá una segunda temporada, aunque no reveló cuando iniciaría.

Recientemente la conductora Flor Rubio reveló que el proyecto de la presentadora, iniciará con las grabaciones el próximo mes de agosto, pues ahora la también cantante disfrutará de unos momentos en Puerto Rico para estar con su familia y regresar espectacular para la nueva temporada de "Este es mi estilo".

Cabe mencionar que Claudio decidió lanzarse como cantante estrenando la canción "Actitud", dicho tema formó parte de "La más draga 2"; el videoclip muestra el espectacular cuerpo de la famosa, aunque algunos usuarios comenzaron a atacarla y criticarla.