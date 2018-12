Vanessa Claudio reveló las razones de la salida de Ingrid Coronado

La inesperada salida de la conductora Ingrid Coronado dejó muchas especulaciones sobre la posible rivalidad entre ella y Vanessa Claudio, pues diversos usuarios en las redes sociales habían mencionado que su adiós definitivo del programa "Venga la Alegría" fue por la actitud de Claudio.

Durante "Vaya vaya" un canal de YouTube, el conductor mencionó sobre las especulaciones de la rivalidad entre ella e Ingrid Coronado, la conductora mencionó al respecto.

"La verdad que nos reímos mucho Ingrid y yo por que Ingrid y yo somos muy buenas amigas o sea tanto dentro del trabajo me dio muchos consejos como fuera de la chamba, o sea la gente se le olvida que cuando pasó el temblor yo me quede en casa de Ingrid Coronado o sea fue la persona que me dio hospedaje a mí yo digo como pueden pensar que por eso se va a ir Ingrid". Mencionó Vanessa Claudio.