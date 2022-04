Vanessa Claudio revela la verdadera razón de su salida de “Venga la Alegría”

Vanessa Claudio se sincera sobre su participación en "Venga la Alegría"

Desde la salida de Vanessa Claudio del programa “Venga la Alegría”, han surgido muchos rumores sobre un posible pleito con alguna de las conductoras, sin embargo por primera vez revela la verdadera razón de su salida.

Recordemos que poco después de su salida del matutino, la conductora incluso salió de la televisora “Tv Azteca”, para ingresar a “Suelta la Sopa”.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te dimos a conocer cuando Vanessa Claudio reveló que regresaba a Tv Azteca, para integrarse al programa “Al extremo”.

¿Por qué ya no está Vanessa en Venga la Alegría?

La conductora confesó la verdadera razón de su salida de "Venga la Alegría"

Durante el programa “Pinky Promise”, la conductora del programa “Al extremo”, aseguró que no tuvo pleitos con ningún integrante de “Venga la Alegría”.

La verdadera razón por la que salió del programa, es que audicionó para ser la conductora principal de un programa de moda en Tv Azteca, recordemos que la moda es un tema que siempre le ha apasionado y para su sorpresa fue elegida para encabezar el proyecto.

"Cuando me dicen que me quedé en 'Este es mi estilo' me quedé seria primero (...) y me dice después el chico 'o sea, te estoy diciendo que vas a ser titular' y ya a la media hora empecé a llorar y todo y fue muy lindo", recordó Vanessa Claudio.

Vanessa Claudio habló de su participación en VLA

Vanessa Claudio regresó a Tv Azteca

La modelo y conductora Vanessa Claudio, reveló que era muy feliz en el programa “Venga la Alegría”, sin embargo sentía que ya había cumplido su periodo en el programa y ya era momento de buscar nuevas oportunidades.

Aunque confesó que sí llegó a extrañar el matutino, pues durante muchos años le ofreció estabilidad y presentaba una energía muy positiva en su vida.

De igual forma, Vanessa Claudio señaló que actualmente se encuentra muy a gusto en el programa “Al Extremo”, que le permite dedicarle una mayor cantidad de tiempo a sus redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.