Vanessa Claudio reta a la censura de Instagram con estas sensuales fotografías

Las nuevas fotos de la conductora han dejado sin aliento a los caballeros.

Vanessa Claudio retó a la estricta censura que impera en Instagram gracias a un par de nuevas fotografías donde se presume totalmente desnuda desde el interior de su baño y que acompañó con un emotivo mensaje donde le aconseja a sus fans dedicarse tiempo a sí misma, sobre todo en aquellos días donde uno no se siente bien.

“Tengo claro lo que soy, lo que he logrado, lo que sigo cosechando y también estoy clara de lo que merezco y no quiero, pero hay días que independientemente de esto, te vienen mil preguntas, hay sentimientos que no entiendes porque aún los sientes y cosas que nunca tendrás respuesta, y no está mal”, escribió la ex conductora de Venga La Alegría en Instagram.

Las nuevas fotos de la conductora llegaron acompañadas de un reflexico mensaje.

Vanessa Claudio añadió:“Las dejo sentir, me las permito pero siempre teniendo claro que no se convertirá en mi estado natural. Me tomo un día para mi, no tengan miedo a tomarse un tiempo para ustedes y teniendo en mente que somos humanos y que saldremos más fuerte y más chingonas”.

Las sensuales fotografías compartidas por la puertorriqueña no pasaron desapercibida para sus más de 2.5 millones de seguidores en Instagram, quienes le dedicaron cientos de piropos y se encargaron de hacer viral la publicación por todas las demás redes sociales hasta lograr que su nombre figure entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Vanessa Claudio triunfa en TV Azteca

Tras un fallido paso por Telemundo, la conductora regreso a TV Azteca.

Tal vez no lo sepas pero Vanessa Claudio se hizo famosa gracias a TV Azteca. A principios del 2020 y tras más de una década trabajando para la empresa, ella anunció su salida debido a que se mudaba a Miami para triunfar dentro de Telemundo. Sin embargo, su estancia en dicha cadena televisiva fue muy breve y pronto regresó a México.

Para sorpresa de todos y pese a que había dicho que renunció a la empresa por sentirse sexualizada en algún punto de su carrera artística, la conductora puertorriqueña regresaba a la televisora del Ajusco para liderar el programa Al Extremo junto a Uriel Estrada.

¿Cuántos años tiene Vanessa Claudio?

Hoy en día, ella es una de las mujeres más hermosas de TV Azteca.

Vanessa Claudio tiene actualmente 39 años de edad, esto debido a que nació el 2 de septiembre de 1983 en San Juan, Puerto Rico. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la conductora inició su carrera artística en el 2007 y hoy es una de las celebridades más famosas de la televisión mexicana.

