Vanessa Claudio publica candente video en ropa interior (VIDEO)

Vanessa Claudio se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana, su talento, su carisma y belleza le han dado un lugar en los matutinas de TV Azteca.

A través de sus redes sociales, afirmó que por primera vez se siente bien con el cuerpo que tiene y sin dudarlo, posó en lencería negra, acelerando el corazón de sus miles de seguidores.

Un photoshoot resultó ser la excusa perfecta para compartir un video donde la sensual conductora aparece posando mientras utiliza pequeñas prendas intimas, logrando acelerar el ritmo cardiaco de quienes lo miran.

MIRA EL SEXY VIDEO DE VANESSA CLAUDIO

Las imágenes fueron tomadas en Los Angeles, California, donde participó en una divertida sesión de fotos, logrando divertir y deleitar la pupila de sus miles de fanáticos en la plataforma.

La leyenda que compartió al pie de la instantánea, refleja lo bien que se siente Vanessa Claudio en esta etapa de su vida:

“Hoy presumo esta foto con orgullo que me siento cómoda en mi propia piel. Siempre he sido mala en dietas pero gracias a mi doctora Nutrióloga @monicamargain sigo aprendiendo de la importancia de comer bien! Te sientes mejor y por consecuencia te vez mejor! Si se puede, no se rindan! Cuando ya empiezas a verte mejor créeme que es fácil continuar con el buen hábito! Gracias @prowellmx #amandome #feelingoodinmyskin”.