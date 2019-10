Vanessa Claudio luce sus BRILLANTES encantos con pronunciado escote (FOTO)

La famosa conductora Vanessa Claudio ha vuelto a cautivar las redes sociales con una pose que ha despertado todos los sentidos de sus más fieles seguidores y está haciendo arder el Instagram.

Resulta que en esta ocasión la sensual conductora ha hecho una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde se ha dejado ver más se exquisita belleza en uno de los escenarios más importantes de Tv Azteca.

En la imagen que Vanessa Claudio ha titulado de la siguiente manera: “Este es mi estilo !! Vestido @eddiecorps Styling @azahel_marmolejo @beatrizayaladm Maquillaje @ilceporrasmakeup Peinado @hairby.ny.diaz”, ha logrado obneder mas de veintidosmil reacciones y cientos de comentarios.

Entre los comentarios resaltan alguno que se logran leer: “Mamacita chula”, “Hermosa mi amor lindo”, “Que bella, como siempre!!”, “Que belleza de princesa hermosa eres un encanto especial para mí BB hermosa”, “Aplausos a la belleza qué tienes”, “Vanessa eres una mujer con un cuerpo escultural besos”, “Se te ven mejor los ojos”, entre muchos otros.

Hay que destacar que el regreso de Vanessa Claudio en el foro de TV Azteca ha logrado enamorar a sus fieles seguidores, quienes han quedado fascinados con el estilo que luce la conductora durante el programa de moda "Este es mi estilo".

El reality show comenzó hace algunas semanas con su segunda temporada, donde varias chicas tendrán que competir y presentar a los críticos sus looks más impactantes de acuerdo a la temática o reto que se les sea asignado, en donde las concursantes tendrán que demostrar sus habilidades y conocimientos de moda y presentar un look que sea el indicada, aunque no todas podrán llegar a la final, pues solo una de ellas podrá ser la ganadora del programa.

Como es de esperarse Vanessa Claudio deslumbra con su belleza en cada una de las emisiones del famoso reality show luciendo coquetos atuendos de brillantes y tremendos escotes que hacen enloquecer de emoción a sus seguidores.