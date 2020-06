Vanessa Claudio llama INEXPERTAS a sus ex compañeras de Venga la Alegría

Vanessa Claudio, quien es una famoso conductora de televisión asegura que se sentía incomoda al lado de sus compañeras en el programa Venga la Alegría, pues a inicios de este año, Vanessa Claudio dejó de trabajar en Tv Azteca para comenzar un nuevo proyecto en Telemundo.

Hay que recordar que la conductora trabajó por más de 13 años en la televisora del Ajusco, donde la mayoría del tiempo estuvo colaborando en el matutino “Venga la Alegría”.

Es por esa razón que recientemente Vanessa Claudio habló en “Suelta la Sopa”, donde actualmente trabaja, sobre sus últimos meses en dicho programa y expuso su inconformidad al estar con nuevos compañeros:

Cuando empezaron a entrar mis compañeros nuevos y la verdad no voy a mentir, empezaron a dar un lugar que para mí no les correspondía al principio o te ponían al mismo nivel de alguien y te pedían que llegaras más temprano para ayudar a la otra persona y yo decía, pero por qué.

Por otro lado la bella Vanessa Claudio aseguró que ella se salió tres años de la televisión para prepararse, para estar bien preparada, al contrario de otras compañeras que no tenían nada de experiencia:

Yo me salí tres años de la televisión a estudiar a prepararme, para que cuando tú me contrataras a mí no pasaras trabajo, me explico, yo estaba escribiendo la gente pensaba que las hermanas veneno les daban el guion, no, yo lo estaba escribiendo las hermanas veneno.

La bella Vanessa Claudio recordó que en todas las secciones participaba al lado de Kristal Silva, quien no tiene experiencia en conducción, algo que a ella le parecía injusto, ya que le tenía que explicar todo.

Vanessa Claudio y las humillaciones que ha pasado

Tal parece que la polémica seguirá presente en la vida de Vanessa Claudio por algunos días más ya que se han revelado las humillaciones que vivió junto a Carlos Arenas, ex-conductor del programa Venga La Alegría, cuando ambos sostuvieron un romance.

No hace mucho Vanessa Claudio, actual conductora de la cadena Telemundo, confesó durante una entrevista en Instagram que la relación sentimental que había protagonizado junto a Carlos Arenas había sido un total infierno para ella, ya que el conductor siempre se mostró muy celoso e inseguro.