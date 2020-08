Vanessa Claudio es traicionada por Carolina Sandoval por un polémico mensaje

Filtran un mensaje que Vanessa Claudio le envió a Carolina Sandoval

Vanessa Claudio la ex conductora de "Venga la Alegría", se encuentra en el ojo del huracán, luego de las confesiones que Carolina Sandoval conocida como "La Venenosa" realizó a través de las redes sociales, dejando en peligro a su ex compañera.

Recordamos que hace unos días dieron a conocer que la polémica conductora ya no forma parte del programa "Suelta la Sopa", por lo que su salida causó todo un revuelo, aunque nuevamente la presentadora dio de qué hablar al traicionar a su compañera Vanessa por unos mensajes de textos.

A "La Venenosa" no le importó dejar en ridículo y en riesgo a su ex compañera de la emisión de Telemundo, incluso ella leyó los mensajes que la conductora le envió al celular, donde le comentó que era mejor que interpusiera una demanda, pues aseguró que le haría millonaria.

¿Vanessa Claudio perderá su trabajo en Telemundo?

La conductora de "Suelta la Sopa" fue acusada de traicionar la confianza de los ejecutivos de la televisora de Telemundo, al enviar un contundente mensaje a Carolina Sandoval, quien recalcó que ella no tiene ningún problema con los ejecutivos, pues agradece el tiempo que le dieron trabajo en aquel programa.

Al parecer "La Venenosa" ha originado un gran escándalo, que puede repercutir en la carrera profesional de Vanessa Claudio, pues desde hace unos meses tomó la decisión de irse de México para formar parte del programa de Telemundo, pero su estancia en el foro corre peligro tras las revelaciones de Sandoval.

Por el momento la conductora no ha mencionado algo al respecto tras las confesiones que Carolina Sandoval hizo en contra de su ex compañera, pues así lo dieron a conocer a través del programa "Chisme No Like", ¿Crees que Vanessa Claudio pierda su trabajo en "Suelta la Sopa"?