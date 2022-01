Vanessa Claudio es hospitalizada tras intoxicarse por comer pescado crudo

La conductora estará de regreso en el programa hasta el próximo lunes.

Los fanáticos de Al Extremo se llevaron una gran sorpresa al percatarse que Vanessa Claudio no estaba presente en la emisión de este viernes 28 de enero, esto debido a que fue apenas esta semana que se integró al elenco de conductores del exitoso programa que se transmite cada tarde en TV Azteca.

Al respecto, se informó que la conductora no se encontraba bien de salud y que le deseaban una pronta recuperación. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando ella reveló en sus historias de Instagram que se encontraba en un hospital debido a que había sufrido una intoxicación severa, pero no dio más detalles al respecto.

La conductora preocupó a sus fanáticos al compartir una foto desde el hospital.

Más adelante, el periodista Alex Kaffie dio a conocer en sus redes sociales que el motivo de su intoxicación se debió a que había consumido pescado crudo. Afortunadamente, la ex estrella de Telemundo ya se encuentra estable y recuperándose, por lo que es muy probable que regrese al programa el próximo lunes 31 de enero.

Anette Cuburu reemplaza a Vanessa Claudio

Ante la hospitalización de la conductora, Anette Cuburu fue requerida para cubrir su espacio en la emisión.

Debido a su imposibilidad de asistir al programa, los ejecutivos de TV Azteca decidieron convocar a Anette Cuburu para reemplazarla. Sin embargo, dicha decisión no fue bien vista por algunos de los fanáticos del show, quienes en más de una ocasión han mostrado que la conductora de Venga La Alegría no es de su agrado.

Recordemos que ella se despidió de Al Extremo el pasado 21 de enero dando un emotivo discurso de despedida, en el cual agradeció el apoyo de la producción, de sus compañeros y el público: “Quedamos en no llorar, pero es difícil… En esta carrera, tienes la preparación, tienes las ganas, tienes los sueños, pero si alguien no te da la oportunidad, no sucede nada”.

¿Qué pasa si comes pescado crudo?

Existe el riesgo de sufrir dolor gastrointestinal, náuseas y vómitos al consumir carne de pescado no cocinada.

La Verdad Noticias te mencionó anteriormente que expertos advertían sobre la presencia de parásitos en el pescado crudo. Sin embargo, debes de saber que dicha situación incrementa el riesgo de contraer bacterias como la Anisakiasis, la Salmonella y la Vibrio Vulnificus.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales