¿Vanessa Claudio en romance con participante de 'Enamorándonos'?

Una fotografía puede decir muchas cosas y eso bien lo sabe el ex participante de 'Super Shore', Esteban Martínez.

En su cuenta de Instagram recientemente publicó una fotografía en la que aparece abrazando al perro de la conductora Vanessa Claudio.

Ante esto, se levantaron muchas sospechas, pero el famoso no tardó en aclararlas.

'Fuimos al carnaval de Mérida, fuimos todo juntos Vanessa Claudio, La Wanders, Eleazar Gómez y al hotel no dejaban pasar animalitos y ella me dijo haz tu primero el check in, llévate el perrito a tu habitación sin que lo vean y luego voy a recogerlo y luego cuando vino le dije: hazme una foto con tu perrito, me la hizo y ya esá', dijo Esteban.

Esta situación no se quedó ahí, también desató la furia de la amorosa Pamela de 'Enamorándonos', pues en plena transmisión del programa le hizo una escena de celos a la celebridad, pues según, él había pasado la noche con la puertorriqueña.

Muchas y muchos de sus seguidores defendieron la lealtad y la honestidad del modelo español.

La foto que igual está circulando en Twitter, tiene como leyenda:

'Él es tu amigo, tu compañero, tu defensor, tu perro. Tú eres su vida, su amor, su líder, él será tuyo siempre, fiel y sincero, hasta el último latido de su corazón. A él le debes ser merecedor de tal devoción Esteban Perro Fiel Martinez'.

Hasta el momento cuenta con 97 comentarios y poco más de 1,200 'me gusta'.

Hasta el momento, la conductora de 'Venga la alegría' no ha dicho nada sobre esta polémica.

El pasado 10 de febrero, Vanessa estuvo en el Carnaval de Mérida disfrutando del derrotero.