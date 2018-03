Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Vanessa Claudio descarga su furia contra conserje y se convierte en #LadyRegañona. La conductora de Venga la alegría, Vanessa Claudio estuvo a punto de quedarse en la calle. Y todo por un descuido del conserje de su edificio.

Vanessa Claudio descarga su furia contra conserje y las cámaras de un paparazzi captaron el momento. Con esta acción, la conductora Vanessa Claudio mostró su lado más prepotente. Esto sucedió el día en que ella junto con otros conductores de Venga la Alegría festejaron al 'Capi Pérez' por su nuevo proyecto en Tv Azteca. Los conductores asistieron a una reconocida cantina donde se la pasaron muy bien. De acuerdo con el Paparazzi Kadri.MX, los conductores se retiraron a altas horas de la madrugada. Fue cuando se pudo apreciar a Vanessa Claudio con unas copitas de más. Al salir del centro nocturno, Vanessa Claudio y Carlos Quirarte se subieron al mismo vehículo. Esto orilló a que el paparazzi los siguiera para captar algún momento importante. Sin embargo no hubo nada relevante, simplemente Vanessa Claudio y Carlos Quirarte optaron por viajar juntos a su regreso a casa. La verdadera sorpresa fue al llegar al departamento de Vanessa Claudio, ya que casi se queda en la calle. Pues el conserje de su edificio estaba completamente dormido y no escuchaba el timbre de la puerta. Aunque Claudio tocó más de 20 veces el timbre y realizaba llamadas, no obtenía respuesta para poder ingresar a su hogar. Después de varios minutos, el portero abrió los ojitos y le dio el acceso. Sin embargo, Vanessa Claudio descarga su furia contra conserje por el descuido.