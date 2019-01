Vanessa Claudio debuta el año nuevo mostrando sus pechos(FOTOS)

Una vez más, la sensual conductora del programa Venga la Alegría cautivó a sus seguidores con una candente fotografía.

¿Qué pasó con Vanessa Claudio?

La atrevida Vanessa Claudio estimuló la imaginación de sus fans al compartir la primera foto del año, en la que presume sus delineados pechos en una ceñida blusa con un atrevido escote.

Increíble pero cierto, Vanessa Claudio cuenta con más de 1.5 millones de seguidores, quienes están al pendiente del contenido que publica para expresarle halagos y muestras de admiración.

Aquí te dejamos la fotografía de Vanessa Claudo

Vanessa Claudio

Este 1 de enero Vanesa Claudio impactó a sus admiradores con una imagen en la que, además de celebrar la llegada del Año Nuevo, presumió sus redondos pechos en un atrevido escote.

"Gracias a todos los que siempre han estado conmigo y durante este año me apoyaron y me han demostrado un amor único! Gracias por estar! Este 2019, viene un año con muchas cosas y cambios que me hacen muy feliz! Vamos con todo! Les deseo que tengan un gran año lleno de bendiciones! Nuevamente: GRACIAS !!”

Vanessa Claudio