Vanessa Claudio de "Venga la Alegría" seduce las redes con sexy lencería (FOTO)

Una de las sensuales conductoras del programa de TV Azteca es la sexy mujer Vanessa Claudio, la famosa ha sorprendido de nueva cuenta a sus fieles seguidores en Instagram al derrochar sensualidad con ajustada prenda íntima.

En la instantánea se aprecia la belleza de la conductora de "Venga la Alegría", pues como bien se sabe desde que inició en el programa, tenía problemas con su peso y ahora ha cautivado a los caballeros por su sensualidad, mostrando sus encantos con sexy lencería.

"Presumo esta foto con orgullo que me siento cómoda en mi propia piel. Siempre he sido mala en dietas pero gracias a mi doctora Nutriologa @monicamargain sigo aprendiendo de la importancia de comer bien! Te sientes mejor y por consecuencia te vez mejor! Si se puede, no se rindan! Cuando ya empiezas a verte mejor créeme que es fácil continuar el buen hábito! Gracias". Escribió Vanessa Claudio.