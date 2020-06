Vanessa Claudio confiesa que vivió una pesadilla junto a Carlos Arenas

¡Escándalo! Vanessa Claudio se ha convertido en tendencia de las redes sociales luego de que se diera a conocer una entrevista en donde habla acerca de la pesadilla que vivió cuando fue novia del actor Carlos Arenas, a quien acusó de ser una persona muy celosa e insegura.

Todo esto ocurrió durante una transmisión en vivo que se realizó a través de la cuenta de Instagram de Verónica Alejandra, quien logró cobrar reconocimiento dentro del medio del espectáculo mexicano por haber sido parte del elenco de conductores en “Venga La Alegría”.

A partir del minuto 49 podemos ver como Vanessa Claudio decide hablar por primera vez sobre el romance que protagonizó en el pasado junto al actor Carlos Arena cuando ambos trabajaban para el famoso programa matutino de TV Azteca y del cual se rumoreaba que las cosas no iban nada bien entre ellos.

Vanessa Claudio deseaba salvar su relación sentimental

Vanessa Claudio señaló que ella hizo todo lo posible por salvar su relación con el actor, la cual consideró que no era saludable ya que él era una persona muy inseguro que sentía celos por cualquier persona y por cualquier detalle, situación que poco a poco fue matando su relación.

La carismática conductora señaló que los celos enfermizos de Carlos Arenas llegaron al grado de afectar su desempeño dentro del programa “Venga La Alegría” y que sus propios compañeros tuvieron que hablar con ella para que se diera cuenta que su relación estaba acabando con la personalidad que la caracterizaba.

“Un día se me acerca Sergio (Sepúlveda) y me dice: Vanessa, yo no sé que está pasando con tu relación pero esta Vanessa que se está presentando a trabajar últimamente no es la Vanessa que nosotros conocemos”, declaró la conductora, quien actualmente se encuentra triunfando en la televisión norteamericana.

