Vanessa Claudio confiesa que Carlos Arenas era muy tóxico, “estaba loco”

La famosa conductora Vanessa Claudio confesó que tener una relación amorosa con Carlos Arena fue algo complicado y nada grato al final, pues él resultó ser una persona bastante “tóxica” y sumamente celosa.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube, Pinky Promise, que Vannesa reveló cómo fue su relación sentimental con el conductor de “Sale el Sol” asegurando que aunque al principio eran grandes amigos, la relación no fue lo que ella esperaba.

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas del programa Pinki Promise que salió a relucir la verdad, luego que en una de las preguntas saliera “Del 1 al 10 qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué?”.

Confesó que Carlos Arenas era celoso y "tóxico"

El romance de la pareja no duró mucho tiempo

Vanessa no tardó mucho tiempo pensando su respuesta, pues enseguida se sinceró, revelando que el conductor era muy tóxico y la celaba mucho, “hasta por el viento”.

"La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Si estaba loco, se despertaba y decía: ‘sé que me vas hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento… era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía… era tóxico", reveló la famosa.

Vanessa reveló que al parecer esa es la verdadera personalidad del conductor, pues más tarde descubrió que él tuvo el mismo comportamiento con otras de sus ex parejas.

“Me da pena, yo primero lo conocía como amigo y me caía súper bien y me reía mucho, él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus ex novias y fue como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres”, indicó.

La conductora, que recientemente recibió un regaño de Tv Azteca por el exceso de botox en la cara, reveló que en una ocasión ella debía de imitar a un perrito y Arenas se enojó, pues para él la presentadora estaba “coqueteando”.

“Para él todas somos locas, pero mira el factor común es él”, finalizó.

¿Cuál es la edad de Vanessa Claudio?

Ha destacado como modelo, actriz y reina de belleza

La modelo, actriz y presentadora de televisión, Vanessa Claudio, nació el 2 de septiembre de 1983, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

