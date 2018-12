Vanessa Claudio calienta las redes con su sexy rutina de ejercicio (VÍDEO)

A lo largo de los años... me he dado cuanta lo fuerte que puedo llegar a ser, no solamente físicamente pero de mente y de alma! La vida no para de darme pruebas y a veces siento q no puedo ... pero me acuerdo de todo lo que he recorrido y lo que quiero lograr ... y me acuerdo de esta frase: nunca sabes lo fuerte que puedes ser, hasta que ser fuerte es tu única opción!! PD ... ya se la foto aquí toda arreglada, pero ser fuerte no implica perder el estilo. ��

