Vanda ex integrante de Enamorándonos habla de sus cirugías

“Enamorándonos” está actualmente catalogado como el programa más controversial de la televisión. En esta ocasión, Vanda, ex integrante del reality, realizó una entrevista donde admitió haberse sometido a un lipomarcaje, el cual es una cirugía muy costosa que ayuda a estilizar la cintura y marcar las líneas del abdomen y las pompas, dando la apariencia física de una persona que pasa muchas horas en el gimnasio.

Debido a esta intervención estética, Vanda tuvo que estar en reposo pos dos semanas. Actualmente cumplió un mes de realizarse la cirugía y los cambios son espectaculares; no obstante, debe continuar cuidando su alimentación y realizar ejercicios especiales para mantener la figura.

En entrevista dio todos los detalles acerca de el retoque al que se sometió:

-¿Platícanos qué te operaste?

“Fui con el doctor Nabani para que me hiciera un reducción de cintura y el doctor me ofreció una nueva técnica llamada lipomarcaje, la cual te ayuda a marcar el área del abdomen y de los oblícuos en la que te quitan grasa. También me marcó la pompa, aunque hay otras procedimientos para marcar otras partes del cuerpo, pero por el momento a mí sólo me interesó que me hicieran esto”.

-¿Cuándo te operaste?

“Estoy cumpliendo 30 días de la cirugía, aunque para ya ver cómo quedé será hasta dentro de 6 meses; sin embargo, puedes ir viendo mes con mes los resultados y yo ya me veo espectacular”.

Vanda se operó para estilizar su cuerpo

-¿Qué tipo de cuidados debes tener?

“La alimentación debe ser baja en carbohidratos, alta en proteina, los masajes y radiofrecuencia están a cargo de la doctora Cynthia Torres, y de ultrasonido que son muy importantes para que no se haga ninguna fibrosis y no quede líquido entre la piel y el músculo. Por eso digo que esto es un 50 por ciento del doctor y el otro 50 del paciente para que la operación funcione”.

-¿Qué dieta llevas?

“Está basada en proteína, verduras y muy pocos carbohidratos, carne asada, pechuga asada. Además hay que consumir alimentos altos colágeno y mi doctora me los está dando en polvo, son dos cucharadas al dia por la mañana".

-¿Esto es parecido a la lipoescultura?

“Si es algo similar, pero se llama lipomarcaje, ya que te retiran la grasa y te marcan las partes que tu quieras. En este procedimiento no te la vuelven a aplicar en ninguna parte, ya que quieren evitar que te salgan estrías o que tengas piel de naranja o celulitis. A mi parecer se te marca mucho la celulitis y toda mujer no está excenta de tenerla; yo si tengo celulitis pero preferí no colocarme la grasita en otra parte debido a que eso es lo que quería retirar de mi cuerpo”.

-¿Y ahora qué procede?

“Bueno, debo tener mucho cuidado en mi alimentación, debe hacer mucho ejercicio, masajes y todo eso”.

-¿Y tu cómo te sientes ahora al verte como quedaste?

“Pues muy contenta al verme como quedé, ya que me siento bonita, hermosa, es una alegría personal, estoy muy satisfecha con lo que me hicieron, pues redujeron la cintura que es lo que más trabajo me costaba”.

-¿Esta cirugía es cara?

“La verdad si, siempre y cuando vayas con un doctor de renombre; no es barato, esto supera los 100 mil pesos. Tampoco es fácil, porque es dolorosa la recuperación, tan difícil, que a un mes todavía tengo algo de dolor", finalizó.