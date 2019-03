Vampire Weekend sorprende en redes con un tema de Post Malone

Los chicos de Vampire Weekend siguen con la promoción de su último álbum llamado Father Of The Bride y por ello han hecho una parada en el BBC’s Radio 1 Live Lounge para tocar alguno de los éxitos que esta producción contiene.

El evento quedo grabado para la posteridad gracias a la BBC quien compartió los clips de las dos canciones que Ezra Koenig y compañía interpretaron, la primera de ellas Harmony Hall, sin embargo, el grupo dio una gran sorpresa con Sunflower.

Porque, aunque hay una canción con el mismo titulo en el ultimo disco de la banda, la pista que tocaron fue totalmente distinta, se trataba de la canción homónima de Post Malone y Swae Lee, en a que Vampire Weekenddemostró ser capaces de realizar un cover con su estilo, pero manteniendo la esencia de la canción original.

Sunflower de Post Malone y Swae Lee forma parte del soundtrack de la ultima película de nuestro trepa muros favorito: Spider-Man: Into the Spiderverse, y en el cover que Vampire Weekend se puede sentir todo el beat que los artistas originales quisieron transmitir en la película, pero con la voz y el ritmo de Ezra y sus compañeros.

Father Of The Bride de Vampire Weekend llegará a las tiendas el próximo 3 de mayo y aunque sabemos que el Sunflower de este disco no será el grandioso cover de Post Malone y Swae Lee, estamos seguros que esa canción también será un gran éxito.