Valeria Lynch se conmueve con amorosa carta de Mariano Martínez

Valeria Lynch estuvo como invitada en el programa de PH Podemos Hablar, donde la cantante originaria de Argentina estuvo cerca de llorar cuando durante la emisión recibió una carta de su actual pareja Mariano Martínez, quien le declaró su amor en líneas de texto, pero también a través de un video.

El conductor del programa, Andy Kusnetzoff entregó la carta a la artista sugiriendo que diese lectura a la misma. Desbordada por la emoción, Valeria expresó: "Me pongo a llorar si leo". La cantante aclaró que su actual pareja no suele manifestar públicamente sus sentimientos. "No puedo leerla", repetía conmovida al ver las palabras trasladadas al papel por su novio.

Valeria Lynch conmovida por carta de amor

Entonces Andy pidió a Débora Plager, también invitada al programa, que la leyese en su lugar. "Te debo tanto. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu generosidad. Hoy estoy más cerca de ser la mejor versión de mí mismo. Te adoro. M.M.", leyó la periodista.

La sorpresa dejó sin palabras a Valeria Lynch, sobre todo después de que el músico le dedicase también un video destacando sus cualidades como persona y destacando sus principales virtudes como mujer, las cuales aceptó, lo tienen cautivado en todos los sentidos.

Valeria Lynch habló de su separación con Cau

"¿Qué puedo decir yo de Valeria? Es una artista gigante, como cantante es la número uno. Como actriz, la vi en el teatro, que hizo Sunset Boulverd un tiempo atrás y el que estuvo ahí sabrá bien de lo que hablo. Valeria en el escenario... se te caía la mandíbula. Eso lo sabe todo el mundo", manifestó primero Mariano Martínez.

Y agregó: "A mí me gustaría destacar la persona que es Valeria: íntegra, humilde, no se la cree, y lo importante que es eso, y tiene para creérsela. Es la mejor compañera que te puede tocar para trabajar. Sin duda, por esto también sos la número uno. Te adoro", remató.

