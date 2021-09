Valentina Crespo habla del abuso que sufrió de su padre Ricardo “N”

Valentina Crespo realizó un en vivo en redes sociales para relatar su desgarrador testimonio tras sufrir abuso desde los 5 años por parte de su padre, el actor Ricardo “N”.

La joven relata cómo fue que decidió alzar la voz y vencer el miedo con su familia, decisión que apunta fue muy difícil pero era algo que necesitaba hacer para poder sanar.

Como recordarás tras las acusaciones contra Ricardo “N”, varios famosos salieron a dar su punto de vista sobre este polémico caso, sin embargo la víctima aseguró que todo lo que está haciendo es para alentar a otras mujeres para denunciar a su agresor.

Valentina Crespo comparte testimonio sobre su abuso en redes

A través de redes sociales, la hija de Ricardo “N”, Valentina, decidió abrirse con los internautas y compartir su desgarrador testimonio, relatando su historia de abuso cometido por su propio padre.

“No es nada fácil, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Aunque a veces llegue a sentir culpa y llegue a sentir que fui yo la que causó el problema, solamente me pongo a pensar: Una niña no tiene la culpa y yo no tengo la culpa”, expresó.

La joven dice sentirse liberada tras alzar la voz y denunciar los hechos que desde los 5 años la han mantenido en un caos, asegurando que al final del día lo único que busca es que se haga justicia.

“Viví con temor todos esos años que yo tuve guardado eso, yo me estaba matando por dentro sola. Yo estaba sola luchando por dentro, siendo adolescente, siendo una niña chiquita y no sabía qué hacer, por miedo, por vergüenza, por amenazas”, expresó.

Tras su testimonio, otras víctimas de abuso le comentaron en redes sociales, ya que se sienten identificados con su historia.

Resumen del caso de Ricardo “N”

En febrero de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer la detención de Ricardo “N” por presunto abuso sexual contra su hija, una menor de edad.

Posteriormente en el actor y cantante fur trasladado al Reclusorio Sur en calidad de prisión preventiva oficiosa, además de fijarse unos meses para el cierre de la carpeta de investigación.

El testimonio de la joven Valentina toca en las fibras de quienes han estado al pendiente del caso de Ricardo “N” y mismos que piden sea aplicado todo el peso de la ley en su contra.

