Vadhir Derbez se muestra con kilos de más ¿Qué le pasó?

Hablar de Vadhir Derbez suele ser sinónimo de hablar de belleza, talento, humor, y mucho cuidado personal, pues el hijo de Eugenio Derbez siempre se ha mostrado muy cuidadoso con su aspecto personal.

En ese sentido, el también cantante hizo una reunión con la prensa para hablar de su carrera musical, ya que ha tenido la oportunidad de realizar una canción con Mario Bautista, a la cual le ha ido muy bien en las últimas semanas.

Sin embargo, a la prensa no se le escapa nada, y no solo le preguntaron sobre su canción, sino también sobre su aspecto físico, pues luce ligeramente más gordito, por lo que al respecto dijo lo siguiente.

“Sí claro, uno tiene que echarse sus comiditas en casa, no la verdad es que sí me he dejado ir muchísimo, pero bueno también se vale de repente me veo muy ‘fit’, de repente me veo muy ‘fat’, no pasa nada”.