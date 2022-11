Vadhir Derbez reaparece en programa de TV y lo critican por usar playback

Vadhir Derbez acudió al programa “Venga la Alegría” de TV Azteca donde tuvo la oportunidad de cantar su nueva canción que lleva por nombre “Qué pasaría”, un tema a dueto con Paty Cantú, aunque las críticas no se hicieron esperar, pues aseguran que el hijo de Eugenio Derbez no tiene talento para cantar.

Y es que, además de dar a conocer su talento en la actuación, el famoso también ha probado suerte en la música, motivo por el cual fue al programa matutino para promocionar su nuevo sencillo, además fue uno de los invitados en el panel de jueces de "¡Quiero cantar!".

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te hemos informado que el actor ha sido muy discreto sobre el accidente que tuvo Eugenio Derbez, quien se encuentra en recuperación tras la delicada cirugía que tuvo en su hombro.

Vadhir usó playback en pleno programa en vivo

El hijo de Derbez llegó al foro de TV Azteca para interpretar su nuevo tema, pero los usuarios no dudaron en criticarlo y han comentado: "Más fingido no se puede, puro playback", "Ni con playback canta", "Mejor sigue colgandote de la fama de Derbez", "Por qué no le tocaron el botón". Fueron algunas reacciones.

Por su parte, el actor no ha realizado algún comentario tras las críticas de algunos internautas. Recordamos que el pasado lunes 7 de noviembre se presentó en el programa "Hoy" junto a Paty Cantú para cantar el nuevo sencillo; ambos usaron playback también.

¿Qué dice Vadhir Derbez del accidente de su papá?

Vadhir y Eugenio Derbez

El cantante Vadhir Derbez comentó sobre el accidente de su papá que él no estuvo ahí, pues han especulado que el joven actor ocasionó el accidente de Eugenio Derbez, quien se encuentra bajo los cuidados de su esposa Alessandra Rosaldo.

