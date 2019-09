Vadhir Derbez con otro “CHAQUETAZO” impacta a sus fans ¡Qué caliente! (FOTO)

El hijo de uno de los grandes actores mexicanos ha dado mucho de qué hablar al aparecer nuevamente en una sorprendente pose, justamente después de que se filtrara un video en donde se le ve en escenas íntimas.

Ahora resulta que el intérprete de los temas “Mala” y “Toda la banda” ha vuelto a causar furor entre sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram al publicar una sensual foto.

Con mucha elegancia el cantante Vadhir Derbez ha demostrado a través de una imagen que para porte y estilo se pinta solo, ya que ha colgado una imagen en donde presume de una elegante chaqueta color camel que está dejando encantados a todos sus seguidores.

Pero eso no es todo, pues para hacer más amena la publicación y contrastar con el pose de modelo de revista, Vadhir ha dejado también un mensaje que dice: “Que nadie te diga lo que puedes o no hacer. Tu felicidad es prioridad sobre la de los demás. TU vas primero! /Don’t let anyone tell you what you can or can’t do! Your happiness is priority over everyone else’s. YOU go First! : @abraham_salcido”.

Sin duda alguna con esta publicación Vadhir Derbez muestra que no solo tiene talento para la música y la actuación, pues como modelo está más que encantador y por eso mismo ha logrado reunir aproximadamente ochenta mil reacciones en la novedosa imagen en donde se ve radiante.

POLÉMICA DEL SU VIDEO ÍNTIMO

Hace unos días Vadhir Derbez fue blanco de un video sexual que circula en redes, el cual según algunos usuarios, está protagonizado por él en una situación muy íntima.

Ante ese rumor viralizado rápidamente Vadhir, para el programa de ventaneando negó que fuera él quien aparece en el material pornográfico, detallándolo así: "Saben que soy una persona que cuida mucho su imagen. Estaba muy sorprendido, la verdad es que esas sí son jaladas. Le mando un saludo a mi doble donde quiera que esté".