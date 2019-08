Vadhir Derbez acude a "Enamorándonos" ¿Tuvo un portal con una flechada?

En el programa de "Enamorándonos", el actor mexicano Vadhir Derbez y la actriz Ximena Romo, estuvieron presentes en la emisión de TV Azteca, donde ambos tuvieron un portal romántico para conocerse.

La conductora Carmen Muñoz les estuvo cuestionando a los famosos sobre las cosas que les gustaría saber de sus vidas pasadas o las cosas que hicieron cuando tuvieron una relación de pareja; los actores revelaron misterios secretos de sus vidas.

El hijo de Eugenio Derbez le quiso preguntar a la actriz si era celosa, pero ella dijo que no, pues cuando está en una relación sentimental trata de confiar en su pareja para evitar los celos, mientras que la actriz le cuestionó al famoso cómo fue la primera vez que se enamoró.

"La primera vez que me enamoré, me acuerdo que estaba en tercero de secundaria, y pues conocí a esta chava y no sé me llamó la atención, fue una cosa de química hermosa que tuvimos, la verdad es que quisimos intentar salir, pero vivíamos en un internado".

Las revelaciones del actor de un viejo amor, cautivó a los amorosos que estuvieron en el programa "Enamorándonos", aunque hubo una pregunta que le hizo la actriz al mencionar si alguna de sus ex parejas lo hicieron sufrir o que si quisiera borrarla de su memoria.

"La verdad es que sí, tuve una persona con la que salí que yo estaba aferrado a estar con ella, me rompió el corazón una y la perdoné y volvió a estar hablando con alguien más, la perdoné, me engañó después".

Cabe mencionar que Vadhir Derbez y Ximena Romo acudieron al programa de "Enamorándonos" para la promoción de su esperada película "Como si fuera la primera vez" que ya se encuentra disponible en los cines de México.

