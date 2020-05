Vadhir Derbez: Su mamá llama INFIEL a Eugenio Derbez ¡Conoce la historia!

Silvana Prince es la carismática mamá de Vadhir Derbez, quien recientemente ha causado furor en las redes sociales, al confesar en el canal de YouTube de su hijo, que su papá Eugenio, le fue infiel con Victoria Ruffo.

Fue por medio de un video que Silvana confesó cuáles fueron las razones que la llevaron a separarse del comediante tan sólo 5 meses después de que había nacido Vadhir, por lo que primero, Prince confesó cómo conoció a Eugenio Derbez y cómo se dio el ‘amor a primera vista’:

“Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé, él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”.

Revelaciones de la mamá de Vadhir Derbez

Dentro de la misma dinámica, Silvana también aclaró que su amor con Eugenio no fue fugaz ni poco serio; “yo no lo tomo así, no fue una noche de copas, una noche loca… Incluso un año antes tristemente perdí a otro bebé del mismo papá”.

De acuerdo con la mamá de Vadhir Derbez, ella misma invitó a Victoria Ruffo a un evento que estaba planeando, y ahí pudo darse el romance entre la actriz y el comediante.

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano (José Eduardo), yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”.

Pero eso no fue todo pues la madre de Vadhir continuó: “tú tenías 5 meses de nacido cuando Victoria ya se había embarazado. Así que obvio le dije ‘vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se dejan’”.

Cabe destacar que Silvana Prince dejó en claro que por el bien de los entonces menores de edad, Silvana y Eugenio superaron la infidelidad, y mantuvieron una relación respetuosa por el bien de Vadhir Derbez: “Le tengo un cariño, fuera de todo lo que haya pasado, mi cariño hacia él es un vínculo de hermanos. Y me gusta ver el cambio que está teniendo y tratando de ser un mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”.