Vadhir Derbez ¿Regresa con su ex novia?

La cuarentena que pasa el mundo entero actualmente es motivo para que las personas aburridas busquen que hacer, como grabar Tik Tok’s, leer libros, o regresar con sus ex parejas, y Vadhir Derbez sabe eso muy bien.

Por ello el hijo de Eugenio Derbez no deja de sorprendernos con sus Tik Toks, y en el más reciente habla de regresar con su ex, en tono de broma evidentemente, pues grabó un video en el que “el coronavirus le quiere atacar” pero dice que ya volvió con su ex y que nada más lo puede hacer sufrir.

Tik Tok es una de las plataformas de moda actualmente, y hay personas de todo tipo, desde los jóvenes influencers, hasta las señoras como Erika Buenfil, quienes han visto en esta plataforma una oportunidad para estar más cerca de sus fans.

De hecho, el actor de “Como si fuera la primera vez” utiliza mucho esta red social, y siempre sube videos para distraer a sus fanáticos, como el más reciente, donde habla del Covid-19.

Mira el video de Vadhir Derbez

El actor ganador de ¿Quien es La Máscara? se ha vuelto muy popular en las redes sociales, pues en Tik Tok cuenta con más de 3 millones de seguidores en dicha red social, quienes siempre están al pendiente de sus ocurrencias, de hecho su reciente video ya cuenta con más de 200 mil likes por parte de sus seguidores.

Y es que, mientras está presente el confinamiento, era obvio que muchos famosos tendrían que buscar cómo matar el tiempo, seguir generando contenido, y dar un mensaje positivo para que la gente se quede en casa, a fin de detener lo más rápido posible la propagación del Coronavirus, por lo que Vadhir Derbez también se ha quedado en casa.