Vadhir Derbez: Esto fue lo que reveló el actor a "Ventaneando" ¡Sorprendente!

El actor Vadhir Derbez estuvo como invitado en el programa "Ventaneando" de TV Azteca, para hablar del personaje que interpreta en la película "Veinteañera, divorciada y fantástica", aunque una confesión que hizo el famoso sobre el matrimonio, causó revuelo en las redes sociales.

A sus 29 años de edad, el actor Vadhir Derbez, ha sido muy discreto en cuanto a su vida sentimental, pero al parecer el hijo de Eugenio Derbez fue cuestionado sobre lo que pensaba del matrimonio, él comentó que ahora cree en tener una relación estable, ¿acaso ya es su novia?.

Vadhir Derbez confesó a la conductora de TV Azteca, que ahora que ha tenido la oportunidad de convivir con su familia y ver que tanto su papá como su hermana Aislinn Derbez han formado un sólido matrimonio, pues al parecer el famoso ha cambiado de parecer y ahora cree en el amor.

El hijo de Eugenio Derbez hace algún tiempo comentó que tuvo romances muy tóxicos, pues llegó a tener novias muy celosas, aquella situación acabó con sus relaciones amorosas, pero ahora el famoso actor Vadhir Derbez, le ha dado una nueva oportunidad al amor con una mujer mexicana.

Vadhir Derbez confiesa que está enamorado

"Fijate que yo antes como crecí, por lo que viví, estaba muy sugestionado a decir que el matrimonio no existe, que no es para mi...obviamente fue teniendo figuras que se empezaron a casar y me di cuenta... empecé a creer, empecé a redescubrir". Comentó Vadhir Derbez.

Durante la entrevista que tuvo el actor Vadhir Derbez en el programa "Ventaneando", además de confesar por que no creía en el matrimonio, mencionó que está saliendo con alguien y que ella es mexicana y que ocupa un lugar en su corazón.

La película protagonizada por Vadhir Derbez "Veinteañera, divorciada y fantástica", llegará a los cines el próximo 13 de marzo, por lo que el famoso actor está muy feliz, de igual forma también comentó que ya terminó con las grabaciones de una película en Hollywood.

Foto: Noticias de Querétaro.