¿VIDEO de Gabriel Soto fue para Geraldine Bazan? Esto fue lo que confesó

¿VIDEO de Gabriel Soto fue para Geraldine Bazán? Esto fue lo que confesó

A días de la filtración del video íntimo de Gabriel Soto, continúan las reacciones al respecto, y después de que su ex, Garaldine Bazan, aseguró que es una situación muy vergonzosa para el actor y sus hijas, la actriz continuó expresando su descontento.

A la pregunta directa del reportero del programa “Suelta la Sopa” sobre si eran ciertas las versiones que aseguraban que Soto le había enviado el vídeo a ella cuando eran pareja, la actriz fue clara con su respuesta.

Geraldine habló sobre el VIDEO de Gabriel Soto

“Mentira… absolutamente. Eso sí que hay que aclararlo, en ningún momento, nunca en mi relación recibí un video así... lo único que puedo decir es que es algo bastante vergonzoso….”

Visiblemente contrariada, Bazan aseguró que este escándalo quedará marcado en la vida de sus hijas.

“Todo lo que yo pueda decir lo van a sacar de contexto"...

"La verdad es que básicamente no... pues es un tema muy penoso definitivamente o sea tiene que ver conmigo porque tiene que ver con mis hijas pues al final pues si, será algo que quedará en su vida para siempre…”

Finalmente, aunque sin decir nombres, Geraldine envió un fuerte mensaje y pidió respeto para sus pequeñas.

“Pues ahora que si cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos, es todo..."

"No es asunto mío, ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Yo les pido por fa que no me involucren, ni tampoco y pues que traten de tampoco de involucrar a mis hijas...”, concluyó.

La relación de Geraldine Bazan con Gabriel Soto, de la cual nacieron sus hijas Elissa Maria y Alexa Miranda, duró 10 años y en el 2017 confirmaron su separación definitiva.

Gabriel Soto sigue con Irina

Actualmente el actor mantiene una romance con la actriz Irina Baeva quien le ha manifestado su apoyo en esta difícil experiencia.

