VIDEO: Yanet García se empina para ejercitar su enorme retaguardia/Foto: Publimetro

Yanet García es muy famosa en las redes sociales por compartir diversas rutinas de ejercicio inspirando a sus más de 13 millones de seguidores para que consign un cuerpo espectacular como el de ella. Por eso, la regiomontana decidió empinarse para un video, y mostrar cómo ejercitaba su enorme retaguardia que la ha hecho tan popular.

La ex conductora de Televisa ha demostrado que es una fiel amante del ejercicio. Aunque ahora con la cuarentena la ex Chica del Clima no puede ir al gimnasio para seguir tonificando su cuerpo, las rutinas desde casa se han vuelto su mejor alternativa para continuar marcando su frondoso trasero y su abdomen de acero.

La estrella de 29 años demostró que su disciplina es algo muy fuerte, en su cuenta de Instagram enseñó que pese a todo, ella siempre hará sus ejercicios para seguir manteniendo el increíble físico que tanto la ha caracterizado. Así que decidió realizar algunas actividades empinada sobre una pelota de pilates.

En el video, Yanet García un candente conjunto deportivo de leggins y top con un estampado floral. Además, se nota que la conductora está usando dos coletas en el cabello; esta publicación le otorgó miles de likes y comentarios positivos a la artista por demostrar que es una buena influencer fitness y seguir manteniendo su curvilínea figura.

Yanet García y su rutina

La ex conductora del programa “Hoy” suele compartir sus mejores rutinas para conseguir el impresionante trasero que ella tiene. Asimismo, sus millones de seguidores le piden que siempre suba videos de su día a día, especialmente cuando se está poniendo en forma, ya que esto le ayuda a los internautas a inspirarse y motivarse.

También te puede interesar: Biografía de Yanet García; todo lo que tienes que saber de la Chica del Clima

Yanet es muy feliz de poder mostrarle sus avances a sus seguidores y de compartir los videos de ellos mientras siguen sus rutinas. Incluso la actriz y conductora mexicana decidió sacar una app de ejercicios, donde ella comparte sus secretos para mantener su cuerpazo.