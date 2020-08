VIDEO: Verónica Castro sorprende con radical cambio de look

Verónica Castro ha causado un gran alboroto en redes sociales al presumir su radical cambio de look, donde la actriz pasó de ser una ardiente morena a una despampanante rubia ¡Quedó guapísima!.

Cabe mencionar que fue gracias a las redes sociales de “Chisme no like” que pudimos enterarnos sobre este nuevo cambio de imagen en la actriz, quien hasta el momento no ha compartido oficialmente su nuevo look.

Recordemos que hace unas semanas Verónica Castro había impactado a sus seguidores con una imagen bastante ‘descuidada’, donde su cabellera prácticamente se encontraba blanca a causa de sus canas.

El nuevo look de Verónica Castro

Posteriormente nos enteramos que esta imagen pertenecía a uno de sus nuevos personajes para la película “Dime cuando tú” donde representará a una mujer mayor. Y ahora la actriz nos vuelve a sorprender con un cambio en su melena.

En este video que ya lleva más de 13,000 mil reproducciones y cientos de comentarios, podemos observar a Verónica Castro luciendo una cabellera rubia con un corte muy moderno y un flequillo que afina su rostro.

¡Ahora es rubia!

Como era de esperarse esta nueva imagen de la actriz ha causado un gran alboroto entre sus fanáticos, quienes no la han dejado de halagar y felicitar por este gran cambio que le ha quitado un par de años de encima.

Recordemos que Verónica Castro recientemente estuvo envuelta en uno de los peores escándalos mediáticos, después de que Yolanda Andrade declarara que ella fue testigo de una fuerte golpiza que Cristian Castro le propinó a su propia madre.