VIDEO: Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale bailan famoso tema de High School Musical

Como parte de la cuarentena por el Coronavirus, la actriz Ashley Tisdale decidió darles una idea a sus fans de qué hacer mientras están en casa. A través de un divertido video de TikTok, la actriz les recomendó hacer ejercicio mientras bailan una famosa canción de “High School Musical”. Ante este video, la amiga y ex compañera de cast, Vanessa Hudgens también se unió a la coreografía.

En su cuenta oficial de instagram Ashley Tisdale compartió un video que creo en TikTok, donde aparece en pijama y con un look natural bailando al ritmo del tema “We’re all in this together” con la coreografía original de la famosa película del 2006, “High School Musical”. Los fans amaron esta nueva versión de la actriz que interpreta a Sharpay Evans en la cinta.

Pero lo que más emocionó a los fanáticos la película de Disney, fue que la actriz Vanessa Hudgens también siguió los pasos de Ashley, aunque no como ella lo hizo. Ya que Vanessa eligió moverse al ritmo de la famosa canción, pero mientras bebía una botella de vino. En su cuenta de instagram, Hudgens expresó que tal vez ahora que hay cuarentena por el Coronavirus decida ingresar a TikTok como lo ha hecho su ex compañera de HSM.

Mucho tiempo se rumoró que Vanessa de 31 años y Ashley de 34 años mantenían una fuerte rivalidad después de sus actuaciones de la famosa cinta High School Musical y sus siguientes partes. Presuntamente ambas actrices no se llevaban y además habían luchado por el amor de su coprotagonista, el actor Zac Efron; aunque todos sabemos que Zac decidió ser novio de Hudgens.

Sin embargo, estos rumores terminaron desde hace varios años, e incluso ahora podemos ver que Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens son buenas amigas. Ambas viven en Los Ángeles, Estados Unidos, una de las ciudades que ha quedado en cuarentena por la pandemia del COVID-19, así que probablemente sigamos viendo a las estrellas en Instagram y TikTok compartiendo su día a día.